Costa Rica vai decidir vaga com Cuiabá na Arena Pantanal

Luiz Filipe/CREC Costa Rica eliminou Genus e Sinop jogando a volta sempre fora de casa

O Costa Rica vai mais uma vez decidir classificação na Copa Verde longe de casa. Nesta segunda-feira (26) a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio que definiu o mando dos jogos de ida e de volta das quartas de final da competição regional. A Cobra do Norte enfrenta o Cuiabá-MT por um lugar na semifinal, com o primeiro jogo no Estádio Laertão e a volta na Arena Pantanal, na capital mato-grossense.

A situação já foi enfrentada pelo Costa Rica nas fases anteriores, mas nesses casos a definição dos mandos obedeceu a classificação no Ranking Nacional de Clubes. O CREC começou a competição vencendo o Genus-RO por 2 a 0 em casa e empatando fora em 2 a 2. Nas oitavas, venceu o Sinop-MT por 2 a 1 no Laertão e por 3 a 0 no Gigante do Norte.

A tabela detalhada das quartas de final foi divulgada em seguida. A partida de ida entre Costa Rica e Cuiabá será na quarta-feira (4), às 19h, no Estádio Laertão. O jogo de volta será no dia 11, às 19h30, na Arena Pantanal.

Outros confrontos

Em confronto regional, o Paysandu-PA enfrenta o Bragantino-PA, com o mando do jogo de ida do Papão. Luverdense-MT e Goiás-GO se enfrentam e abrem a disputa em Lucas do Rio Verde. Na última disputa, Atlético-AC e Remo-PA disputam classificação com o jogo de ida em Rio Branco. Jogos de ida entre os dias 3 e 4 e a volta dias 10 e 11.