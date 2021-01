Corinthians goleia Fluminense e mira vaga na Libertadores

Agência Corinthians Cazares, no início da etapa final, marcou o segundo na goleada do Corinthians em casa

Terminou com goleada a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (13), em São Paulo, o Corinthians em noite inspirada fez 5 a 0 no Fluminense e passa a mirar a possibilidade de estar na Libertadores em 2021. Jô abriu o placar no primeiro tempo, no segundo marcaram Cazares, Fágner, Matheus Vital e Luan.

Com a vitória, o Corinthians chega aos 42 pontos, na nona posição, cinco pontos a menos que o Palmeiras, sexto colocado. Como o Verdão decide a Libertadores e Copa do Brasil, a possibilidade de se abrir mais uma vaga no Brasileiro é real, o que facilitaria a situação alvinegra. O Fluminense, oitavo com 43 pontos, também está na briga.

O jogo

O Corinthians teve mais posse de bola (64%), mais finalizações (11 a 4) e desceu para o intervalo vencendo o Fluminense por 1 a 0 na Neo Química Arena. A primeira boa chegada foi justamente a que resultou no gol. Aos 25 minutos, Fagner recebeu na direita e cruzou na área. Mosquito apareceu e finalizou para defesa de Marcos Felipe. Mas Jô ficou com o rebote e completou para o fundo das redes.

Logo na sequência, aos 27, o Flu tentou responder. Fred recebeu perto da área, fez jogada individual e arriscou o chute. A bola passou perto da trave defendida pelo goleiro Cássio. Mais tarde, aos 39, o Timão teve a chance de ampliar ainda na etapa inicial. Mateus Vital recebeu bom passe de Mosquito e largou a bomba no ângulo. Marcos Felipe foi nela e evitou o 2 a 0.

Na volta do intervalo, o Timão se manteve intenso. Logo aos sete minutos, Jô recebeu na área, fez o pivô e tocou para Gabriel, que chutou da entrada da área e mandou para fora. Mas o segundo gol não tardou. Aos nove, Mosquito saiu em contra-ataque, avançou pela direita e rolou para Cazares chegar chutando da entrada da área para ampliar a vantagem paulista.

O Timão não parou por aí. Na marca dos 15, Cantillo lançou Fagner na direita, que avançou na área e bateu forte, cruzado para fazer o terceiro dos donos da casa. Implacável, o Alvinegro chegou ao quarto gol rapidamente. Mateus Vital avançou sozinho para o meio, arriscou o chute de longe e marcou um golaço no 4 a 0. No fim, Luan recebeu cruzamento e só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes e dar números finais ao jogo.