Copa do Nordeste volta com vitória do Fortaleza e mais seis jogos

Twitter Oficial/Fortaleza EC Wellington Paulista marcou duas vezes na virada tricolor no Barradão

Depois de quatro meses de paralização, o Campeonato Paulista retorna nesta quarta-feira (22) com quatro jogos. Suspenso em março por causa da pandemia da covid-19, a competição está na reta final da primeira fase. Faltam duas rodadas para definir os classificados, uma rodada de quartas de final, uma de semifinal e duas da decisão. Todos os jogos serão disputados na Grande São Paulo e Baixada Santista, sem a presença de público.

A partida que chama a atenção nesta retomada é o clássico entre Corinthians e Palmeiras, às 20h30 (MS) em Itaquera. O Verdão está quase classificado, enquanto o Timão precisa vencer e ainda torcer por tropeços do Guarani nos jogos que restam.

Mandante do jogo, o Alvinegro tinha esperança de conseguir registrar o atacante Jô a tempo do clássico, mas a documentação do atleta, que estava no Nagoya Grampus-JAP, não chegou a tempo. A novidade no time dirigido por Tiago Nunes é que Danilo Avelar, lateral-esquerdo de ofício, passará a jogar na zaga. No dérbi, ele atuará no lugar de Pedro Henrique, negociado com o Athletico-PR.

Ao Palmeiras, a vitória assegura a passagem do time às quartas de final. A equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo tem como desfalques o lateral-direito Marcos Rocha, expulso na rodada passada, e o zagueiro Gustavo Goméz que teve problema no registro da renovação do contrato. Além disso, o clube perdeu o atacante Dudu para o Al Duhail-CAT e está com o também atacante Rony suspenso pela Fifa. Esse último foi relacionado e a diretoria vai tentar até o último momento um efeito suspensivo que o liberaria para entrar em campo.

Outros jogos

O Paulistão recomeça no Estádio do Canindé, às 15h30, para o confronto entra Ituano e Ferroviária, ambos em busca de classificação, mas, além da vitória, precisam que outros resultados lhes favoreçam. Às 18h15 (MS), dois jogos. Na Arena Barueri, a Ponte Preta enfrenta o Novorizontino, ambos também na briga por vaga na próxima fase e, na Vila Belmiro, o Santos recebe o Santo André. Os dois times estão muito perto de carimbarem a classificação.

A rodada segue nesta quinta (23) com outros quatro jogos, entre eles o retorno do São Paulo que enfrenta o Red Bull Bragantino. Os dois times já estão classificados para as quartas de final.