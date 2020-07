Copa do Nordeste retorna com Fortaleza e América nesta terça

Luan Erick/Fortaleza EC Fortaleza, de Rogério Ceni (boné), já está com vaga certa nas quartas de final

A bola volta a rolar pela Copa do Nordeste nesta terça-feira (21). O principal torneio regional do país volta para a conclusão da primeira fase com a última rodada, definindo os classificados para as quartas de final. No Estádio Barradão, em Salvador, às 19h (MS), com portões fechados, o atual campeão Fortaleza-CE, líder do Grupo A, enfrenta o vice-lanterna do Grupo B, América-RN.

Outros seis jogos completam a rodada, todos nesta quarta-feira (22), às 19h (MS), no estado da Bahia, onde a competição vai ser disputada até a decisão. O Sport-PE vai receber o Confiança-SE, na Arena Cajueiro. Já o ABC-RN enfrentará o CSA-AL, no Centro Esportivo Praia do Forte. No Barradão, teremos o duelo entre CRB-AL e Ceará-CE. Outro confronto será entre Bahia-BA e Náutico-PE, no Pituaçu. Na Joia da Princesa, o Botafogo-PB joga contra o Vitória-BA. Por fim, River-PI e Santa Cruz-PE se encaram no Valfredão.

A partida entre Imperatriz-MA e Freipaulistano foi cancelada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entidade tomou a decisão em função das duas equipes não terem mais chances de classificação, portanto o resultado não interferiria no prosseguimento da competição, também conhecida no Nordeste como Lampions League, em referência à Champions League (Liga dos Campeões) na Europa.

De acordo com o regulamento da Copa do Nordeste, os quatro primeiros de cada chave estão classificados para as quartas de final. Bahia e Fortaleza, do Grupo A, já estão assegurados para a próxima fase. Já o Botafogo depende apenas de um empate para avançar. ABC, Sport e CRB disputam as duas vagas restantes. No Grupo B cinco equipes brigam para terminar nas quatro primeiras posições: Confiança, Vitória, Náutico, Ceará e Santa Cruz. Um simples empate garante Confiança e Vitória nas quartas.