Confiança sai na frente do Ypiranga na disputa pelo acesso à Série B

Dienes Celestino Confiança agora joga pelo empate para garantir o acesso à Série B em 2020

A rodada de quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro teve os dois primeiros jogos neste sábado (31). A fase aponta os semifinalistas e, consequentemente e mais importante, os times que garantes o acesso à Série B em 2020. Em Aracaju, o Confiança-SE venceu o Ypiranga-RS por 1 a 0 e garantiu a vantagem para a partida de volta. Em Porto Alegre, São José-RS e Sampaio Côrrea-MA empataram sem gols.

Aracaju

Com o Estádio Batistão lotado, o Confiança foi para cima do Ypiranga no primeiro jogo das quartas de final. Aos 17 minutos, Everton cruzou na medida para Tito. O atacante, no entanto, perdeu a oportunidade de colocar os donos da casa na frente. Porém, aos 24, o camisa 9 teve mais uma oportunidade e dessa vez não perdoou. Ítalo fez grande jogada e tocou para Tito, que dominou e estufou as redes da equipe gaúcha, 1 a 0 no primeiro tempo. Na etapa final, os donos da casa conseguiram controlar bem a partida, sem levar muitos sustos. A melhor oportunidade do Ypiranga saiu apenas aos 30 minutos, quando Jackson limpou a marcação e finalizou com força. A bola, no entanto, foi para fora.

Com o resultado, o Confiança terá a vantagem de poder empatar para garantir vaga nas semifinais e, consequentemente, na Série B do Campeonato Brasileiro em 2020. O Ypiranga precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto ou um para levar a disputa para os pênaltis. O jogo de volta acontecerá no próximo sábado (7), em Erechim.

Porto Alegre

Apesar de a vaga na Série B estar em disputa, São José e Sampaio Corrêa pouco criaram durante o primeiro tempo no Estádio Passo D’Areia. Em uma das melhores chances, a bola foi levantada na área, mas Paulo Sérgio, do Sampaio, não conseguiu alcançar. Com pouca criatividade dos times, a etapa inicial terminou sem gols.

No segundo tempo, o jogo ficou mais movimentado, e os times passaram a criar mais oportunidades. As melhores oportunidades do São José aconteceram aos 32 minutos, quando Rafael Tavares acertou um belo chute, mas Andrey fez ótima defesa, e aos 34, quando o mesmo Rafael Tavares carimbou a trave. O Sampaio chegou a balançar as redes, aos 44, mas Salatiel estava em posição irregular.

A decisão da vaga nas semifinais e na Série B de 2020 ficou, então, para a segunda partida. Os times voltam a se enfrentar no próximo sábado (7), no estádio Castelão, em São Luís. Quem ganhar sobe para a segunda divisão. Em caso de um novo empate, a disputa vai para os pênaltis.