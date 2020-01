Cena apresenta treinador quatro dias antes da estreia no Estadual

Reprodução Globo Esporte Mirandinha tem três dias para conhecer elenco do Cena antes da estreia no Estadual

O CE Nova Andradina retorna à primeira divisão do Campeonato Estadual no próximo sábado (1/02), mas só agora contratou o técnico para a competição. Nesta terça-feira (27) a diretoria confirmou o acerto com o ex-jogador Mirandinha para comandar o time. O técnico chegou nesta quarta para conhecer o time e deve ter dois treinos até a partida contra o Costa Rica EC, no Estádio Laertão.

Francisco Ernandi Lima da Silva, nome de batismo do ex-atacante com passagens pelo Palmeiras, Newcastle-ING e até algumas convocações pela Seleção Brasileira na década de 80, estava trabalhando como gerente de futebol do Batatais-SP e se desligou do clube paulista para retomar a carreira de treinador. Na função, ele comandou, entre outros, o Fortaleza-CE, Nacional-AM, Rio Negro-AM e clubes do futebol árabe e do interior paulista, até chegar ao Genus-RO, seu último clube em 2017.

Para o presidente do Cena, José Leôncio, a chegada do novo técnico tem como finalidade despertar também a vontade do torcedor em ir ao estádio assistir os jogos e torcer para o time da casa. “O Mirandinha tem uma historia bacana no futebol. O torcedor das antigas se recorda bem dele. É um profissional experiente e vai construir muito com nossa equipe”, disse ao site Nova News.

Depois do Costa Rica, o Cena volta a jogar no dia 5 de fevereiro, quarta-feira, contra o Corumbaense, agora como mandante. A partida ainda depende da liberação do MPE para acontecer no Estádio Andradão.