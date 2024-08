CBF define estádio para jogo da Seleção Brasileira contra o Peru

Rogério Vidmantas

Rafael Ribeiro/CBF Estádio Mané Garrincha recebe a Seleção, com público, após cinco anos

Estádio Mané Garrincha recebe a Seleção, com público, após cinco anos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu mais um local para a Seleção Brasileira jogar nas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo 2026. Pela décima rodada, o Brasil enfrenta o Peru no dia 15 de outubro, às 20h45 (MS). O jogo foi marcado para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O último confronto da Seleção Brasileira Masculina com a presença da torcida em Brasília foi antes da Copa América de 2019. Na ocasião, o Brasil venceu o Catar por 2 a 0. Dois anos depois, a Seleção ganhou da Venezuela por 3 a 0 no mesmo estádio. Na época, o jogo não teve a presença de torcida por causa das restrições causadas pela pandemia da Covid.

Reinaugurado em 2013 para receber jogos da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, o Mané Garrincha é um dos estádios mais modernos do país. Com capacidade para cerca de 72.851 torcedores, a arena abrigou a abertura da Copa das Confederações e sete jogos do Mundial de 2014.

Outros Jogos

Antes da partida contra o Peru, o time de Dorival Júnior joga três vezes pelas Eliminatórias. No dia 6 de setembro, recebe o Equador no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. No dia 10, viaja para Assunção onde joga contra o Paraguai no Estádio Defensores del Chaco. Em outubro, pela nona rodada, joga contra o Chile, fora de casa, no dia 10.