Briga pelo acesso na Série C começa neste sábado com dois jogos

Reprodução/Sampaio Côrrea Sampaio Côrrea fez uma das melhores campanhas da primeira fase e entra na briga pelo acesso com o São José como favorito

A Série C do Campeonato Brasileiro começa neste sábado (31) a disputa da fase de quartas de final. À rigor, são quatro confrontos finais para definir os times que garantem o acesso à segunda divisão nacional, vagas reservadas aos semifinalistas. Dos quatro confrontos, a rodada de ida começa com dois, outro no domingo e o último na segunda-feira. Todos com transmissão pelo canal de streaming DAZN.

Aracaju

O jogo que abre as quartas de final acontece em Aracaju, às 16h (MS). No Estádio Batistão, o Confiança-SE recebe o Ypiranga-RS com arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Côrrea e Silbert Faria Sisquim, todos do Rio de Janeiro.

Na primeira fase, os dois times fizeram campanha quase igual, mas com posições bem diferentes na classificação. O time sergipano somou 26 pontos e sete vitórias no Grupo A, terminando na quarta posição. Os gaúchos, também com sete vitórias, conseguiram dois empates a mais e somaram 28 pontos e ficaram na liderança do Grupo B, por isso, ganhou a vantagem de definir o confronto em casa.

Porto Alegre

No Estádio Passo D’Areia, na Grande Porto Alegre, às 18h15 (MS), o São José-RS abre a disputa pelo acesso com o Sampaio Côrrea-MA. A partida terá arbitragem de Ricardo Marques Ribeiro, com Guilherme Dias Camilo e Sidmar dos Santos Meurer, trio de Minas Gerais.

Com 28 pontos, o São José ficou na terceira posição do Grupo B, garantindo a classificação na última rodada. Já o Sampaio Côrrea fez uma primeira fase bem mais tranqüila no Grupo A. Liderou durante boa parte do segundo turno, garantiu classificação antecipadamente e só perdeu a primeira posição na última rodada, terminando em segundo, com 31 pontos e, por isso, decide a vaga em São Luís.