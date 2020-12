Aquidauanense e Comercial decidem semifinal no Noroeste

Tamanho do texto

Franz Mendes No jogo de ida, no Morenão, Colorado e Azulão ficaram no 0 a 0

Dia de definição no Campeonato Sul-Mato-Grossense. Aquidauanense e Comercial se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 15h, por um lugar na decisão, onde já está o Águia Negra aguardando adversário. A partida no Estádio Noroeste, terá arbitragem de Paulo Henrique Vollkopf, auxiliado por Wanderson Fonseca Bogarim e Diego dos Santos Ruberdo.

O confronto começou com um 0 a 0 na partida de ida, em Campo Grande, no último domingo (13). Agora, o vencedor avança para decidir o campeonato e, em caso de novo empate, por qualquer placar, o Aquidauanense fica com a vaga por ter vantagem conquistada pela melhor campanha na primeira fase.

Times

O técnico Mauro Marino não deve mudar o time que iniciou a partida no Estádio Morenão, já que não tem problemas de contusão ou suspensão. Deve jogar com Jota no gol; Cleyton, Jaime, Mauro Geromel e Jô; Baiano, Gabriel, Luiz Felipe e Aguinaldo; Léo Mineiro e Keverson.

No Colorado, Robson Mattos não conta com o meia Lucas Lorenzi, expulso no jogo de ida e cumprindo suspensão automática. No mais, nenhuma mudança e o time que começa a partida deve Diego; Juninho Pavi, Anderson Bandeira, Rafael e Marcelinho; Emerson, João Paulo, Pedrinho, Diego; Thiago e Fornazari.