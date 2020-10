Águia Negra mira liderança contra o Goiânia no Ninho

Franz Mendes Técnico Gelson Conte não terá volante Mutuca e deve optar por formação mais ofensiva

A liderança do Grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro está na mira do EC Águia Negra. Neste sábado (3), pela quarta rodada, o time de Rio Brilhante recebe o Goiânia-GO no Estádio Ninho da Águia, às 18h (MS). Se vencer e outros resultados ajudarem, pode terminar a rodada na frente. A partida terá arbitragem de Edvalter Marinho dos Santos, da Bahia. Ele terá como assistentes Marcos dos Santos Brito e Ruy César Lavarda Ferreira, ambos de Mato Grosso do Sul.

Com três rodadas realizadas, o Águia Negra ocupa a terceira posição com cinco pontos e é o único invicto do grupo. Goianésia-GO e Operário VG-MT dividem a liderança com seis pontos. Se vencer, o Águia somaria oito pontos e a liderança estaria garantida se o Operário não vencer o Vitória-ES, também neste sábado, e o Goianésia tropeçar na Aparecidense-GO, jogo marcado para o domingo.

Desfalque

Para o jogo, o técnico Gelson Conte deve manter uma formação mais ofensiva, com Mário Lúcio e Kareca entre os titulares. A ausência certa é do volante Mutuca, expulso no meio de semana e que cumpre suspensão automática. Na sua vaga, Conte deve optar por Jorginho ou Pedro. O time deve começar com Lúcio no gol; Willian, Virgulino, Jonatan e Rafael Franco; Darlan, Gugu, Jorginho (Pedro) e Mário Lúcio; Kareca e Adriano Luis.