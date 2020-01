UEMS adia por tempo indeterminado resultados do Sisu 2020

Uems Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Foi adiado a divulgação dos resultado do processo seletivo para o Sisu na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). Previsto para ser lançado nesta terça-feira (28), o resultado permanece temporariamente suspenso.



A decisão ocorreu por causa de uma liminar da Justiça Federal de São Paulo, que ainda na sexta-feira (24), decretou a suspensão da divulgação da Instituição por meio do Sistema Integrado de Seleção Unificada (Sisu), depois que mais de 6 mil alunos constataram erros na correção de suas provas.



A decisão da UEMS, conforme divulgado em nota, é resguardar os direitos de todos (as) os (as) candidatos (as) inscritos (as) no processo seletivo.



Uma nova data ainda não foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), que afirmou ter prestado todos os esclarecimentos para a Advocacia-Geral da União (AGU) e entrará com recurso contra a decisão da Justiça Federal.