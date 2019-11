Não esqueça a caneta esferográfica preta de corpo transparente

Agência Brasil Não se atrasem

Sempre é bom programar-se para chegar ao local de prova com uma hora de antecedência, para evitar imprevistos. Para fazer o exame, não esqueça de levar caneta esferográfica preta de corpo transparente. É recomendável levar mais de uma, por precaução. Lápis, lapiseiras, borrachas, relógios, óculos escuros, bonés, chapéus e similares não são permitidos. É aconselhável levar o cartão de confirmação nos dias de prova.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e indispensável a apresentação de documento de identidade original com foto. Podendo ser RG, passaporte, carteira de trabalho, Carteira Nacional de Habilitação com foto, Certificado de Dispensa de Incorporação e Certificado de Reservista são considerados válidos para apresentação, segundo o edital do exame.

Recomenda-se que levem uma garrafinha com água, alimentos de fácil manuseio, como biscoitos, chocolate e barras de cereal.

Os portões de acesso aos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão abertos e fechados em horários diferentes nos estados. Pela extensão territorial do país, existem diferentes fusos horários. Em Mato Grosso do Sul abertura dos portões será as 11 horas, fechamento dos portões 12 horas, início das provas – 12h30 e término das provas – 18 horas.

Os inscritos que ainda não confirmaram o local da prova, devem acessar o Cartão de Inscrição do Enem 2019, que foi disponibilizado no dia 16 de outubro. O cartão contém as informações sobre local, sala e horário de prova.