Finalizando prazo para matrícula nas Escolas Municipais de Educação Infantil

Divulgação/ PMCG Próxima remessa de vagas devem ser divulgadas somente em fevereiro

O prazo para efetivação da matrícula nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) termina nesta sexta-feira (24). Os pais têm até o final do dia para comparecer na escola ao qual o filho foi designado para realizar a efetivação.



Ainda foi divulgado que os pais que perderem o prazo de matrículas podem perder a vaga na instituição. Precisando fazer um novo cadastramento pelo site, www.matriculasreme.capital.ms.gov.br aqui.



Ainda no dia 14 de janeiro, foi divulgada a primeira lista de alunos contemplados, com 6,5 mil crianças, porém apenas 50% dos pais confirmaram a matrícula. Já a segunda lista deve ser divulgada no dia 11 de fevereiro.



Estão disponíveis mais de 50 técnicos na equipe da Central de Matrículas da Semed, para atender as dúvidas que os pais tiverem durante o processo de matrícula, no Centro de Formação da Semed.