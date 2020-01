Em um dia já são mais de 900 mil inscrições no Sisu

Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Apenas no primeiro dia de inscrições abertas para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), foram um total de 993.311 estudantes cadastrados. Como é possível fazer até duas inscrições de cursos para cada estudante, 1.870.751 já foram registrados.



Conforme informação divulgada nesta quarta-feira (22) pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, o número é mais do que o dobro do ano anterior, que teve 492 mil inscritos.



É preciso ter feito a prova do Enem para se inscrever no Sisu e não ter zerado a redação na edição de 2019 do exame. Neste semestre, são 237.128 vagas em 128 instituições de ensino superior públicas de todo o país. A inscrição é gratuita e deve ser feita na página do programa na internet.



Será divulgado no dia 28 de janeiro o resultado das inscrições também no portal do Sisu.