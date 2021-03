Ordem dos Advogados do Brasil lamenta morte de advogado

Divulgação/OAB-MS Aires Gonçalves tinha 46 anos de carreira

Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), publicou nesta terça-feira (23), uma nota de pesar pelo falecimento do Advogado Aires Gonçalves, de 75 anos, em decorrência da Covid-19.

Presidente da OAB-MS, Mansour Elias Karmouche lamentou a morte do advogado. “É com muita tristeza no coração e na alma que comunicamos o falecimento de um dos maiores tributaristas que as terras sul-mato-grossenses já conheceu. O Doutor Aires Gonçalves foi também um grande nome na advocacia tributária brasileira e um filho de Bela Vista. Amava e era apaixonado pelas artes, principalmente pela música regional Brasil-Paraguai. Foi uma das pessoas que apresentou ao mundo o grande violeiro Marcelo Loureiro, pois tinha capacidade de interpretar e conhecer o talento das pessoas. Esta é uma perda irreparável e insuperável. Penso que pelos próximos anos não teremos uma pessoa do nível e da qualidade de Aires Gonçalves”.

Conforme divulgado, Aires Gonçalves estava internado há vários dias, e veio a óbito na manhã desta terça-feira após sofrer um ataque cardíaco.

Secretário-Geral Adjunto do Conselho Federal, Ary Raghiant Neto relata que ao longo de seus 46 anos de carreira, Aires Gonçalves se dedicou à advocacia e defesa dos interesses dos cidadãos. “A advocacia de Mato Grosso do Sul perde um dos maiores advogados tributaristas. Fui estagiário e advogado no escritório do Doutor Aires Gonçalves. Com ele aprendi muito, este dia será de muita tristeza e oraçã”, lamentou o secretário.

O velório está programado para às 8h da próxima quarta-feira (24) e o sepultamento às 10h, no cemitério Parque das Primaveras, a cerimônia será restrita aos familiares, seguindo as recomendações das autoridades sanitárias em razão da pandemia Covid-19.