Estado vai receber mais R$ 1,35 milhão para combate a incêndios florestais

Reprodução Queimadas no Pantanal

Nesta sexta-feira (25) o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) liberou, mais R$ 1,35 milhão para ações de combate a incêndios florestais na região do Pantanal, em Mato Grosso do Sul. Na semana passada, o estado já havia recebido outros R$ 3,8 milhões para auxiliar no enfrentamento ao desastre, totalizando R$ 5,1 milhões em menos de 10 dias.

Os recursos transferidos serão utilizados em aquisição de equipamentos de combate ao incêndio para a força tarefa estadual, compra de equipamentos de proteção para os brigadistas contratados, abastecimento de aeronaves, viaturas e barcos e alimentação dos profissionais que estão atuando na linha de frente.

“O presidente Jair Bolsonaro nos orientou a não medir esforços para apoiar os estados na preservação do Pantanal. Este é um repasse complementar que autorizamos para garantir maior agilidade e continuidade das ações de combate aos incêndios”, ressalta o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

De acordo com assessoria, no repasse anterior ao Mato Grosso do Sul, estavam incluídas a contratação de 200 horas de voo para auxiliar o combate às chamas, locação de helicópteros e a compra de equipamentos para a contenção e extinção do fogo, como mangueiras, esguicho, abafadores, sopradores e piscinas flexíveis, entre outras medidas.

Segundo dados apresentados pelo governo do Mato Grosso do Sul, satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) captaram mais de 1,3 mil focos de calor no estado. Corumbá, Alcinópolis e Pedro Gomes são as cidades mais atingidas.