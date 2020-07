Divulgação Empresas de MS terão socorro durante a pandemia da Covid-19

A Federação das Indústrias do Estado (Fiems), Sebrae/MS, Federação das Associações Empresariais (Faems) e Banco do Brasil anunciaram, nesta quarta-feira (1º), duas linhas de crédito emergenciais para auxiliar pelo menos três mil micro e pequenas empresas de Mato Grosso do Sul e, desta forma, minimizar os efeitos da crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Trata-se do BB FCO - Capital de Giro Emergencial Covid-19 e Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte).

A primeira linha de crédito vai disponibilizar R$ 204 milhões para micro e pequenas empresas do Estado custearem despesas como o salário dos funcionários e a conta de luz, enquanto a segunda que tem a mesma finalidade, mas prevê liberar R$ 3,7 bilhões para cerca de 180 mil clientes de todo o Brasil - não foi divulgado um valor específico para Mato Grosso do Sul.

O secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, destacou que a criação de uma linha emergencial é resultado dos esforços para conseguir direcionar parte do montante dos recursos do FCO Empresarial (cuja destinação é específica para realização de investimentos no empreendimento), para o uso em despesas de custeio da empresa, como salário dos funcionários, água, luz, aluguel, entre outras.

“De R$ 1 bilhão destinado ao FCO Empresarial para Mato Grosso do Sul, conseguimos direcionar esses R$ 204 milhões para esta linha emergencial. O foco, agora, é conseguir que esse recurso chegue até o empresário, e com apoio das federações e do Sebrae, divulgar esta nova linha e reduzir as barreiras para que esse dinheiro seja disponibilizado mesmo para aqueles que não têm relacionamento com o Banco do Brasil”, ressaltou o secretário.

O superintendente do Sebrae/MS e diretor da Fiems, Cláudio Mendonça, afirmou que, além da ampla divulgação das linhas de crédito para os empresários, a instituição também vai orientá-los, sem qualquer custo, sobre como solicitar o financiamento junto ao BB. “Mais do que nunca, a grande maioria do nosso trabalho tem sido totalmente gratuito e, neste momento, vamos ajudar a empresa a entender qual a capacidade de pagamento dela, o quanto ela deve pedir, e qual a melhor opção, considerando carência, taxa de juros, entre outros fatores”, explicou.

Serviço: Consultoria gratuita do programa Sebrae Orienta, pelo telefone 0800 570 0800 ou clicando AQUI.