Em abril arrecadação do gás natural pode cair

Divulgação / MS Gás ...

Arrecadação com o gás natural já caiu para 1/3 do que normalmente era faturado. Em relação ao que o Estado arrecadava até 2018, as perdas com o imposto chegam a R$ 40 milhões por mês

A partir de abril, a incerteza sobre o volume de importação e, consequentemente, de receita do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) será ainda menor.

Contrato que a Petrobras tinha com a boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para fornecimento de gás natural venceu em dezembro.

Acordo de transição foi assinado entre as estatais e garante o suprimento de gás até março de 2020. Conforme o Governo do Estado, o novo contrato de fornecimento deve ser firmado nos próximos meses.