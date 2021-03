Dólar recua e fecha em queda

Após recuar 0,61%, dólar fecha em queda nesta quarta-feira (17), cotado a R$ 5,5850. Na máxima do dia, chegou a R$ 5,6815.

Queda foi registrada após decisão do Federal Reserve dos Estados Unidos em manter próxima ao zero a taxa básica de juros, e renovar o programa de compra de títulos. As decisões em relação à política monetária do Banco Central do Brasil ainda são aguardadas.