Após fechar em alta na última segunda-feira (15), moeda norte-americana recua 0,36%, e fecha em queda nesta terça-feira (16); cotação chegou a R$ 5,6190.

A mínima registrada no dia foi de R$ 5,5591. No mês, o dólar acumula alta de 0,26%. No ano, de 8,32%.