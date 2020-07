Tamanho do texto

Apresentando oscilações o dólar fechou em alta nesta quarta-feira (15). A moeda norte-americana subiu 0,70%, a R$ 5,3845, com as operações locais atentas ao movimento da moeda no exterior em meio ao noticiário sobre o Covid-19 e após dados mais fortes nos Estados Unidos renovarem o apelo da divisa norte-americana.