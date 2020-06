Dólar continua operando em alta

Tamanho do texto

O dólar opera novamente em alta nesta quinta-feira (18). Às 11h45, a moeda norte-americana subia 1,62%, vendida a R$ 5,3460. Na máxima até o momento, bateu R$ 5,3765, voltando a superar o patamar de R$ 5,30, após decisão do Copom de reduzir taxa básica de juros de 3% para 2,25%, como o esperado pelos mercados, e de olho no noticiário político local após a prisão Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro.