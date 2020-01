Tamanho do texto

O dólar opera com instabilidade nesta quarta-feira (29). Às 11h17, a moeda norte-americana era vendida a R$ 4,2069, em alta de 0,31%, com o mercado ainda de olho nas consequências do coronavírus na China, e à espera da definição sobre a taxa de juros dos Estados Unidos, aguardada para a tarde