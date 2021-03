Dólar abre em queda

Moeda norte-americana abriu em queda nesta quinta-feira (25), às 8h51 o dólar registrou leve avanço de 0,35%, cotado a R$ 5,6588. Investidores demonstraram preocupações com o avanço da pandemia da Covid-19 e com medidas renovadas de lockdown na Europa, assim como uma distribuição lenta de vacinas.

No dia anterior, quarta-feira (24), a moeda norte-americana fechou com avanço de 2,25%, cotada a R$ 5,6386, maior alta diária em seis meses. Na semana, a alta acumulada é de 2,85%. Na parcial do mês, de 0,60%, enquanto no percentual anual registra alta de 8,70%.