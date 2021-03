Dólar abre em queda

Tamanho do texto

Moeda norte-americana abriu em queda nesta quinta-feira (18), às 8h48 o dólar registrou recuo de 1,00%, vendido a R$5,5290. No dia anterior o Banco Central do Brasil anunciou que a taxa básica de juros será elevada pela primeira vez em seis anos. Conforme o divulgado o aumento passará de 0,75 ponto porcentual, para 2,75%.

Na última quarta-feira (18), a moeda fechou em queda de 0,61%, cotada a R$ 5,5850. No acumulado do mês o recuo é de 0,35%, enquanto no ano a queda acumulada é de 7,67%.