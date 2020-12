Caixa realiza campanha “Você no Azul”

Tamanho do texto

Divulgação Sede da Caixa Econômica Federal

A ação, que oferece condições especiais a clientes da CAIXA para liquidação de dívidas de contratos comerciais em atraso, tem previsão de encerramento em 31 de dezembro. Em Mato Grosso do Sul, já foram quitados mais de 5,9 mil contratos, num total de R$ 34,1 milhões em dívidas regularizadas.

O público-alvo de clientes com dívidas elegíveis para a campanha abrange 2,4 milhões pessoas físicas, 227 mil empresas e mais de 1,8 milhões de cartões de crédito. Mais da metade dos clientes liquidam suas dívidas por até R$ 3 mil.

De acordo com a assessoria, as condições variam conforme a modalidade de crédito contratada e o período de atraso. Os descontos para liquidação podem chegar até a 90% do valor da dívida. Os clientes também encontram os benefícios para regularização de valores até R$ 2 mil nas unidades lotéricas. Basta informar o CPF para pagar a dívida.