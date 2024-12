Elaine Oliveira

Saldo de empregos cresce em Mato Grosso do Sul, mas novembro registra retração

Mato Grosso do Sul apresentou um saldo positivo de 26.776 empregos formais entre janeiro e novembro de 2024, de acordo com o Observatório do Trabalho de MS. O levantamento, realizado pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) em parceria com a Funtrab, apontou que o setor de Serviços foi o destaque, respondendo por 50,36% das vagas criadas.

A Indústria contribuiu com 30,02%, seguida pelo Comércio, que representou 18,64%. Já a Agropecuária ficou com 13,99% do total. No entanto, o setor de Construção apresentou desempenho negativo ao longo do período, registrando queda de -13,99%.

Em novembro, o cenário foi diferente, com um saldo negativo de 179 empregos. Foram 30.494 contratações contra 30.673 desligamentos. O secretário da Semadesc, Jaime Verruck, explicou que o resultado reflete a sazonalidade da economia regional.

“Na realidade, o que vemos hoje no mercado de trabalho formal é uma estabilidade. O resultado de novembro foi motivado pela Agropecuária, que é um setor altamente dependente dos ciclos de plantio e colheita. Com as vagas já ocupadas no plantio das culturas de verão, é natural que não sejam criados novos postos de trabalho”, afirmou.

No mesmo período, o setor de Construção também sofreu impacto pela conclusão de grandes projetos, como o da Suzano, e pelo intervalo entre o fim e o início de novas obras. “Em toda a região Centro-Oeste o cenário foi parecido. Isso interfere diretamente nas vagas da construção”, destacou Verruck.

Ainda assim, novembro trouxe números positivos em alguns setores. O Comércio foi o destaque, com saldo de 680 vagas, seguido por Serviços (537) e Indústria (155). Já Construção (-746) e Agropecuária (-805) registraram retrações.

No Comércio, o segmento de reparação de veículos automotores e motocicletas foi o que mais cresceu, refletindo a força da área em Mato Grosso do Sul. O balanço geral reforça a importância da diversificação econômica para manter o crescimento no mercado de trabalho do estado.