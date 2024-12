Campo Grande contribui com a geração de empregos em Mato Grosso do Sul neste ano

Elaine Oliveira

Capital News



Divulgação/Fecomércio Movimentação no comércio de fim de ano garantiu oportunidade de emprego

Divulgação/Fecomércio

Movimentação no comércio de fim de ano garantiu oportunidade de emprego

O último boletim do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) de 2024 confirmou que Campo Grande foi responsável por 33% das oportunidades de trabalho formal geradas em Mato Grosso do Sul ao longo do ano. O relatório de novembro, divulgado nesta sexta-feira (27), consolidou esse resultado positivo.

“Mais uma vez, temos um dado animador sobre a geração de empregos. Essa conquista reflete o trabalho ampliado e próximo ao cidadão realizado pela Funsat”, destacou João Henrique de Lima Bezerra, diretor-presidente da Fundação Social do Trabalho (Funsat).

De acordo com dados do IBGE, a Capital registrou em novembro um saldo positivo de 321 contratações formais, superando as demissões no período. Com esse resultado, Campo Grande completou 11 meses consecutivos de saldos positivos na criação de empregos formais.

O setor que mais impulsionou esse desempenho foi o Comércio, responsável pela abertura de 322 novos postos de trabalho em novembro. Em seguida, a Indústria com 107 contratações, o setor de Serviços com 75, e a Agropecuária com 33 novos vínculos formais também apresentaram crescimento.

Por outro lado, a Construção Civil teve um desempenho negativo, com 216 desligamentos a mais do que admissões no mês. Esse cenário contrastou com o relatório de outubro, quando tanto os setores de Serviços quanto de Construção Civil haviam registrado déficits, enquanto o Comércio havia mostrado um crescimento expressivo. Em novembro, o Comércio teve um aumento de 90% nas contratações em relação ao mês anterior.