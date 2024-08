Preços do milho reagiram nos últimos dias, aponta o Cepea

Elaine Oliveira

Divulgação/Aprosoja Produção de milho cresceu 1,4% nas últimas safras; tecnologia contribuiu para aumento

Produção de milho cresceu 1,4% nas últimas safras; tecnologia contribuiu para aumento

Os preços do milho reagiram nos últimos dias, na maioria das praças acompanhadas pelo Cepea.Na semana passada o Indicador ESALQ/BM&FBovespa, referente à região de Campinas (SP), fechou a R$ 60,12/saca de 60 kg, patamar que não era verificado desde o dia 9 de abril deste ano.

Com a colheita de milho de segunda safra praticamente encerrada, produtores voltaram a reduzir o volume de lotes ofertado no spot nacional, resultando em aumento nas cotações do cereal na maior parte das praças. Por outro lado, as valorizações foram limitadas pelas demandas interna e externa enfraquecidas.

Segundo a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), até o dia 18 de agosto, 96,4% da área nacional havia sido colhida, restando apenas os estados de Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná.