Zé Neto testa positivo para novo coronavírus

Reprodução/Instagram Confirmação do exame saiu no sábado

Parceiro de Cristiano, o cantor Zé Neto testou positivo para o novo coronavírus, no último sábado (27). Ele está em está bem e em isolamento domiciliar na casa da família, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

De acordo com a assessoria do cantor, seu pai, Eurides Toscano, também testou positivo para a doença, mas está assintomático e também cumpre quarentena em casa. Os familiares que tiveram contato com o cantor foram submetidos a testes.