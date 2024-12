Último fim de semana da Cidade do Natal tem música e gastronomia

Viviane Freitas

PMCG Programação inclui desfiles, apresentações musicais e diversas opções de lazer na Cidade do Natal até o dia 31 de dezembro

Programação inclui desfiles, apresentações musicais e diversas opções de lazer na Cidade do Natal até o dia 31 de dezembro

A Cidade do Natal, uma atração tradicional do final de ano em Campo Grande, oferecerá diversas apresentações musicais neste último fim de semana do ano. As atividades natalinas na Vila Morena, localizada nos Altos da Avenida Afonso Pena, seguem até o dia 31 de dezembro. Quem ainda não visitou a cidade do Natal, terá a oportunidade de aproveitar as atrações até o último dia do evento.

Na sexta-feira (27), a partir das 18h30, o cantor Max Henrique se apresenta com um repertório sertanejo, misturando sucessos autorais e clássicos do gênero. No sábado (28), o Grupo Sampri traz o samba e outras brasilidades para o palco. Já no domingo (29), a Banda Frequência Zero promete agitar o público com muito Rock'n Roll. As apresentações começam sempre às 19h30.

Além das atrações musicais, o evento conta com outras opções de entretenimento, como a tradicional Casa do Papai Noel, o presépio, e uma praça de alimentação diversificada. A iluminação especial e os espaços decorados completam a magia do local, tornando a experiência ainda mais encantadora para os visitantes.

Um dos momentos mais esperados é a Parada Natalina, que ocorre às 21h. Com a presença da Família Rena, o desfile encanta o público com muita interação e magia, trazendo o verdadeiro espírito natalino para a Cidade do Natal.

Os visitantes também podem saborear uma ampla variedade de pratos na Praça de Alimentação, com opções a partir de R$ 6. Restaurantes como Safari, Tomahawk, Chiquinho Sorvetes e Tera Sushi oferecem delícias para todos os gostos, desde comidas típicas brasileiras até opções veganas e internacionais. O City Tour de Natal, que acontece até o dia 30 de dezembro, também é uma atração imperdível, com saídas às 18h, 19h e 20h.