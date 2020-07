Sextou em casa com seus artistas favoritos

Tamanho do texto

Senta no sofá e curta as lives, desta sexta-feira (03). Os shows são transmitidos ao vivo através das redes sociais e garantem a alegria de quem sente falta daquele happy hour do fim de semana.

Confira a programação

Sambô – 18h (YouTube)

São João do Palco MP3 com Manu – 18h30 (YouTube)

Breno Ruiz – 19h (YouTube)

Gil Mendes – 19h (YouTube)

Vicente Nery – 19h (YouTube)

Sergio Lopes – 19h (YouTube)

Banda DH8 – 20h (YouTube)

Parangolé – 20h (YouTube)

Boi Meu Tamarineiro – 20h (YouTube)

Di Paullo e Paulino – 20h (YouTube)

DJ Marcio Fernandes – 20h (YouTube)

Grupo Envolvência – 20h (YouTube)

Sandro DJ – 20h (YouTube)