Sesc seleciona artistas do Estado para circular o Brasil em projetos nacionais

Layane Costa

Capital News



Helton Perez/Vaca Azul Procedimento #6

Artistas de Mato Grosso do Sul vão circular o Brasil com seus trabalhos artísticos em projetos nacionais. O Estado tem representantes em três projetos do Sesc simultaneamente: Palco Giratório, Sonora Brasil e Arte da Palavra.

“Os projetos culturais nacionais do Sesc desempenham um papel crucial na promoção da diversidade cultural e na valorização das expressões artísticas. E é um orgulho para o Sesc MS ver os artistas da nossa terra fazendo parte disso”, destacou a diretora regional do Sesc MS, Regina Ferro.

No projeto Sonora Brasil, foi selecionado o show "Saudações Pantaneiras", que reúne dois ícones da música do Centro-Oeste: Geraldo Espíndola e Marcelo Loureiro.

Divulgação Gerlado Espíndola e Marcelo Loureiro

“Me senti honrado pelo convite para esse show. Primeiro, por estar ao lado do Geraldo. Eu sou fã do trabalho dele desde muito jovem. E segundo, porque juntos, vamos ter a oportunidade de levar para outros estados brasileiros a bandeira da música instrumental, de fronteira, essa música que pulsa no sul-mato-grossense e faz parte da nossa cultura pantaneira”, destacou Marcelo.

Na dança, o espetáculo "Procedimento #6", de Jackeline Mourão e Reginaldo Borges, foi escolhido para integrar o Palco Giratório, o maior projeto de circulação de artes cênicas do país.

“Poder apresentar nosso trabalho com o Sesc no Palco Giratório é um presente. Creio que não só para mim, mas para qualquer artista que queira circular por todo o país levando seu trabalho”, destacou Jackeline.

Isabê Febraro

O Palco Giratório deste ano traz uma variedade de espetáculos que abordam questões sociais relevantes, como musicalidade, intergeracionalidade, negritude e inclusão.

Já no projeto Arte da Palavra, o jovem escritor campo-grandense Febraro Oliveira foi selecionado para ministrar oficinas, participando de um circuito que estimula a formação de leitores e a divulgação de novos autores em todo o país.

“O Arte da Palavra faz parte da minha formação como escritor. Eu sempre participava dos cursos, oficinas e palestras e ter sido selecionado este ano é um sonho. Estou muito feliz com esta oportunidade de fazer este intercâmbio pelo Brasil, podendo, não apenas ensinar, mas também aprender coisas novas”, destacou Febraro.