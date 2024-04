Movimento Concerto apresenta tributo a Puccini nesta terça-feira em Campo Grande

Layane Costa

Capital News



Divulgação Movimento Concerto

O Teatro Glauce Rocha sedia nesta terça-feira (23) o Movimento Concerto, em homenagem ao centenário de falecimento do compositor italiano de ópera Giacomo Puccini. Haverá a participação do Coro Lírico Cant'arte, de solistas e do Grupo Sonata. O evento é gratuito, às 20h.

O pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte, Marcelo Fernandes, ressalta que o concerto terá árias de óperas cantadas, acompanhadas por piano e outros instrumentos. “O mais importante é a homenagem que estamos fazendo a Giacomo Puccini, considerado o grande renovador da ópera italiana que trouxe um novo lirismo em suas composições. A ópera é um drama cantado e no nosso dia a dia não temos mais acesso por ser uma produção cara, com cantores preparados, cenário e figurino. Então essa é uma grande oportunidade para quem simpatiza e também para quem nunca ouviu a ópera ao vivo poder assistir a um espetáculo com solistas do Coro Lírico Cant’arte, nosso grande parceiro, e músicos incríveis”, ressalta.

O Coro Lírico Cant'arte é um dos grupos mais tradicionais de divulgação da música erudita da Capital. A estudante de Música e também corista e solista Kelly Holland ingressou no Coro em 2020 a convite de outros coralistas e encontrou na ópera o seu amadurecimento musical. “Apesar de já cantar há muitos anos, foi com a preparação vocal da Edineide que começou o meu desenvolvimento, amadurecimento e potência vocal. Aulas são dinâmicas e pontuais”.

O repertório terá as principais criações do homenageado. A abertura será feita pelo Coro Lírico Cant’arte e na sequência haverá a apresentação dos egressos do curso de Música Angélica Jado, Lauane Ferraz e Antônio Coura e da estudante Kelly Holland e os tenores Eduardo Meirelles e Wellington Souza. Participam ainda as pianistas Luzmena Ferraz e Raissa Moraes e a ex-professora do Curso de Música e soprano Suely Freitas, que irá solar algumas árias das famosas óperas: La Boheme e Turandot.

Serviço - Tributo a Puccini

Data: 23 de abril

Horário: 20h

Local: Teatro Glauce Rocha

Entrada: Gratuita