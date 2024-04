Layane Costa

Neste sábado (20) haverá a 3ª etapa do Laço Comprido no Coliseu do Parque CLC, saída para Rochedinho. O tradicional bailão fica por conta do grupo Jeitão Pantaneiro, a partir das 19h, com entrada gratuita.

“O Laço Comprido faz parte da tradição do nosso estado, é um esporte da família, no qual reunimos laçadores de todas as idades, fortalecendo ainda mais este laço. Todos são convidados a conhecer e prestigiar a 3ª etapa do Laço Comprido, aqui no CLC”, reforçou o diretor do CLC, Abeldes Junior.