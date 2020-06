Santuário realiza live da fé com artistas nacionais

Divulgação Live tem artistas regionais que fazem sucesso nacional

Em uma live da fé com reunião de artistas nacionais, o Santuário Nossa Senhora da Abadia está organizando a Live da Fé #CampistasEmMissao, nesta sexta-feira (5), às 19 horas com uma programação especial. Além do show o evento reunirá oração e a guiada pelo pároco padre Paulo Vital. "A ideia da Live começou de forma um tanto despretensiosa, com o objetivo de unir nossos fiéis, de manter a fé e a devoção a Nossa Senhora da Abadia e divulgar as atividades do Santuário", conta o padre Paulo. Com o crescimento do evento, a equipe envolvida viu a oportunidade na transmissão ao vivo de atender outras necessidades do Santuário.

Para tornar esta transmissão ao vivo num momento mais especial, artistas como Michel

Teló, Maria Cecília e Rodolfo, Jads e Jadson, Munhoz e Mariano, Paula Mattos, João

Carreiro e outros farão uma participação interpretando canções gospels. Conforme a assessoria, será uma noite de muita emoção e fé nas vozes de quem já estamos acostumados a ouvir no dia a dia. Outra presença, que fará toda a diferença, é a do palestrante motivacional Astromar Miranda que terá a responsabilidade de apresentar a live.

A coordenadora do evento Lúcia Coletto, explica que a sede do Santuário foi adquirida recentemente e possui custos para seguir com o compromisso da compra, manutenção do local e continuidade das atividades sociais. "Além das despesas fixas da sede, trabalhamos com atividades sociais importantes e que passam a ser essenciais nos dias de pandemia que vivemos. Tem por exemplo: a Geladeira Solidária, onde distribuímos mais de mil marmitas; Fraterno Amor, são as doações de cestas básicas, roupas, materiais de higiene e outros; Ateliê da Abadia, são as confecções de enxoval para crianças de famílias carentes; e o Grupo Vida, onde trabalhamos a prevenção e o apoio às pessoas com pensamentos suicidas", informa Coletto.

Divulgação Live será transmitida pelo canal no Youtube

Ajuda

Além desta mobilização para fazer acontecer a Live da Fé, a comunidade do Santuário da

Nossa Senhora da Abadia está promovendo internamente uma gincana com seus

campistas. Conforme a assessoria do Santuário, em turmas, eles se organizam para divulgar a transmissão ao vivo e buscam parceiros para garantir mais doações para aqueles que mais precisam desse amparo e, assim, atingir em dobro o sucesso do evento

Quem estiver acompanhando poderá contribuir com doações para o fundo do Santuário. A arrecadação tornará possível a comunidade manter essas suas principais atividades e concluir a reforma da sede, localizada na Avenida Afonso Pena, 7120, Bairro Cachoeira.

Serviço

Fica aqui o convite para você! Ajude na divulgação da Live da Fé. Basta compartilhar nas redes sociais e enviar para seus contatos de WhatsApp. A transmissão ao vivo ocorrerá pela canal do YouTube. Participe!

Live da Fé #CampistasEmMissão

Dia 5 de junho | sexta-feira

Das 19h às 21h30

Música e adoração

No canal do Youtube: Santuário da Nossa Senhora da Abadia