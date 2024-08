Novo berçário de arraias é inaugurado no Bioparque Pantanal

Fernanda Oliveira

Capital News



Eduardo Coutinho aquario tem um novo morador

Eduardo Coutinho

aquario tem um novo morador

O Bioparque Pantanal apresenta um berçário de arraias no maior aquário de água doce do mundo. As novas adições são resultado do trabalho de conservação do Centro de Conservação de Peixes Neotropicais (CCPN). O circuito de aquários agora abriga duas espécies: Potamotrygon falkneri e Potamotrygon amandae. Essas arraias pantaneiras, que são exclusivas de água doce e parentes dos tubarões, possuem um esqueleto de cartilagem, o que lhes confere uma flexibilidade impressionante.

Maria Fernanda Balestieri, diretora-geral do Bioparque Pantanal, ressalta que a educação ambiental e a conservação são fundamentos essenciais do empreendimento. A nova exposição visa não apenas entreter os visitantes, mas também destacar a importância da preservação dessas espécies e dos ecossistemas aquáticos. "Queremos promover a popularização da ciência, oferecendo uma experiência educativa que inclui o cuidado com o bem-estar animal, a reprodução e a qualidade da água", afirma Balestieri.

A equipe de manejo do Bioparque está dedicada a assegurar que os filhotes se desenvolvam em um ambiente saudável e seguro. O biólogo curador Heriberto Gimenês Junior explica que o novo recinto conta com um sistema de filtragem avançado, que mantém a água a uma temperatura constante de cerca de 27°C. O ambiente inclui areia e um tronco de árvore, permitindo que as arraias se camuflem de forma semelhante ao que ocorre nos rios naturais."Os visitantes terão a oportunidade de ver as arraias em seu habitat simulador, onde podem se camuflar na areia, proporcionando uma experiência visual única", comenta Gimenês Junior. O Bioparque Pantanal continua a oferecer experiências enriquecedoras e educativas, reforçando seu compromisso com a conservação e o bem-estar animal.