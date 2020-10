Negritude é protagonista de bate-papo em estreia de programa

Divulgação/Assessoria Programa vai ao ar todas as quintas

Em ano de pandemia e de intensificação dos movimentos #blacklivesmatter a pergunta feita para todos os entrevistados “afinal, o que é ser um corpo negro no mundo?” mostra-se urgente e necessária. E por este motivo a quarta temporada do Guia Negro Entrevista chega ao Youtube do Catraca Livre em 1 de outubro tendo a negritude como protagonista. São dez episódios que vão ao ar a cada quinta-feira.

A entrevista de estreia é com o ator e diretor Antonio Pitanga, que fala da necessidade do Brasil ter a segunda abolição. Também estão entre os convidados a empresária e consultora de diversidade Luana Genot; o poeta Akins Kintê; a professora Vera Eunice de Jesus, filha da escritora Carolina Maria de Jesus; a cantora Margareth Menezes; o senador Paulo Paim (PT/RS); a cantora MC Soffia e sua mãe e empresária Kamilah Pimentel; a chef camaronesa Melanito Biyouha; as cantoras Linn da Quebrada e Jup do Bairro.

O programa traz bate-papo com personalidades negras de diferentes áreas que contam suas trajetórias, falam de questões raciais e dão dicas culturais. Conforme a assessoria, o programa é apresentado pelo jornalista sul-mato-grossense Guilherme Soares Dias, que está radicado em São Paulo.

Guia Negro Entrevista tem em sua equipe somente pessoas negras. O programa é apresentado pelo jornalista Guilherme Soares Dias, também responsável pelo roteiro. A produção e pesquisa é feita por Heitor Salatiel. A direção fica a cargo de Rodrigo Portela. As artes são desenvolvidas por Iago Reiz e as charges por Felipe Carvalho. A trilha foi desenvolvida especialmente para o programa por Boris Reine-Adélaide. A produção independente tem a Terra Preta Produções como realizadora.