Inscrições para o Som da Concha estão abertas

As inscrições para o edital de seleção pública para o Som da Concha, Edição 2020, que foi temporariamente suspenso devido às medidas de prevenção à disseminação do coronavírus, decorrentes dos Decretos Estaduais 15.391/2020 e 15.397/2020, estão reabertas. 3

Conforme a assessoria as inscrições foram retomadas considerando a necessidade de garantir os atos já praticados no Edital Som da Concha Edição 2020. Porém, enquanto não for declarado, pelas autoridades de saúde, o estado de normalidade no Estado de Mato Grosso do Sul, as datas dos eventos não poderão ser agendadas e que por esta razão o prazo de execução dos shows objeto do Edital de Seleção pública nº 001, de Atrações Musicais para a Participação no Projeto Som da Concha, Edição 2020, ficarão suspensos.

Segundo as novas datas e prazos, publicados no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, 8 de junho, o período remanescente para inscrições está aberto a partir de hoje e vai até o dia 26 de junho de 2020. A publicação da relação dos inscritos será no dia 2 de julho, com posterior período de seleção e prazo para interposição de recursos. A previsão para publicação do resultado final do processo seletivo é o dia 24 de setembro de 2020. O edital poderá ser suspenso novamente, na eventual possibilidade de não ser declarado o estado de normalidade que possibilite aglomeração de pessoas.