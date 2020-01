Grupo Fascínio vem para Campo Grande neste fim de semana

O projeto Arte no Meu Bairro fará shows neste sábado (18), a partir das 17h, no bairro Maria Aparecida Pedrossian, com atrações do cantor Leitones e o Grupo Fascínio.

Promovido pela Prefeitura de Campo Grande, acontecerá na Praça dos Amigos, na rua João Francisco Damasceno esquina com a avenida Orlando Daroz, com entrada é franca.

Leitones é cantor e compositor, passeando pelo reggae, rap e rock’n roll, mesclando repertório de composições próprias com sucessos regionais e da música brasileira.

Encerrando o show, o Grupo Fascínio, trazendo samba e pagode. Mais de 15 anos de trajetória garantem a animação necessária para fazer o público presente terminar a noite da melhor forma possível.