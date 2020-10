“Gaia - A Mãe Natureza” entra em cartaz no Arena Bosque

Divulgação/Assessoria Bolonhesa e Sua Trupe vão enfrentar o desafio de proteger a Terra

Com sessões são gratuitas, neste domingo (04) às 16 e 17 horas. Bolonhesa e Sua Trupe se preparam para salvar o Planeta Terra, com a peça Gaia - A Mãe Natureza. Evento acontece no Arena Bosque Drive-In.

Bolonhesa e Sua Trupe vão enfrentar o desafio de proteger a Terra. Na história, os humanos estão sob ameaça do Rei Ethi-ET da Terra de Kepler 22B e ele está prestes a exterminar a humanidade. Segundo a assessoria, para proteger "Gaia - A Mãe Natureza", Bolonhesa e seus amigos precisam convencer as pessoas de que o meio ambiente precisa ser protegido e amado por todos e somente provando o amor dos humanos por Gaia é que o Rei Ethi-ET desistirá de seu plano.

Para garantir o ingresso, que é gratuito, basta chegar com 30 minutos de antecedência a cada sessão na data do evento, ou fazer seu cadastro on-line pelas redes sociais do Shopping, o local onde cada carro ficará estacionado será determinado pela ordem de chegada. O Arena Bosque Drive-in será realizado no setor “C” do estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês.

Serviço

Arena Bosque Drive-In

Peça Gaia - A Mãe Natureza

onde: estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês

data: 04 de outubro (domingo)

sessões: 16 e 17 horas

Entrada gratuita.