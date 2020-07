Fique em casa e confira as lives

Tamanho do texto

Essa quinta é quase uma sexta, então senta no sofá e curta as lives. Os shows são transmitidos ao vivo através das redes sociais e garantem a alegria de quem sente falta daquele happy hour do fim de semana.

Programação

Lula Ribeiro – 19h (YouTube)

Kátia Cilene – 19h (YouTube)

Babado Novo – 20h (YouTube)

Margareth Menezes – 20h (YouTube)

Sandro DJ – 20h (YouTube)

Rick e Nogueira – 20h (YouTube)