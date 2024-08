Festival de Inverno de Bonito reúne expoentes regionais e internacional em noite de diversidade musical

Vivianne Nunes

O 23º Festival de Inverno de Bonito (FIB) promete ser uma celebração da diversidade musical, unindo o talento de artistas regionais e internacionais em uma noite que promete marcar a história do evento. Na quinta-feira (22), o Palco Lua será o cenário de um encontro inédito entre duas das maiores bandas de Mato Grosso do Sul, Filho dos Livres e Bando do Velho Jack, em um espetáculo intitulado “Fundição”. A partir das 21h30, essas bandas, conhecidas por seus estilos distintos, irão misturar a suavidade do folk com a energia do rock’n’roll, prestando homenagem aos grandes ícones da música sul-mato-grossense.

“Fundição” é mais do que um show; é uma celebração da cultura musical do estado, destacando nomes como Geraldo Espíndola, Paulo Simões, Almir Sater, Geraldo Roca, Ney Matogrosso e Alex Batata. Com uma formação especial que inclui Marcelo Ribeiro, Matheus Mattos e Jú Souc, o espetáculo promete ser um marco para o Festival, elevando a música autoral sul-mato-grossense a novos patamares.

Após essa apresentação histórica, o festival recebe à meia-noite o aclamado bandolinista português Norberto Cruz, que traz ao palco o “Concerto Gaia”. Inspirado na mitologia grega, o concerto oferece uma reflexão sobre a relação do ser humano com a natureza e a espiritualidade, mesclando diferentes linguagens musicais com tecnologia. Conhecido por suas apresentações em teatros renomados como o Teatro Alla Scala e Teatro La Fenice, Cruz promete encantar o público de Bonito com sua técnica e sensibilidade.

Com essa combinação de talento local e internacional, o Festival de Inverno de Bonito reafirma sua posição como um dos eventos culturais mais importantes de Mato Grosso do Sul, oferecendo uma experiência única que conecta a riqueza cultural da região com o melhor da música mundial.