Educativa FM 104.7 estreia MS no Rádio

Iasmim Biolo Joel Silva e Eva Regina comandam o radiojornal MS no Rádio

Programa MS no Rádio, apresentado por Joel Silva e Eva Regina, estreiou na última segunda-feira (15), trazendo um giro das notícias do dia e antecipando os principais fatos do dia seguinte ocorridos em Mato Grosso do Sul. O Rádiojornal da Educativa FM 104.7 é uma das mudanças previstas nas emissoras públicas do estado, incluindo a TVE Cultura e o Portal.

As novidades foram implementadas pelo jornalista Ico Victório, que assumiu a presidência da Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa (Fertel), no dia 1° de março.

A edição de estreia teve como tema o Dia Mundial do Consumidor e contou com a participação do superintendente do Procon, Marcelo Salomão. Conforme a assessoria, o intuito do novo programa é levar informação jornalística de qualidade e de interesse público a toda a população. Entre os destaques da edição estavam a fiscalização do toque de recolher no plano de enfrentamento à pandemia, com participação do secretário de Saúde, Geraldo Resende, notas informativas da Defesa Civil e autoridades de trânsito, esporte, música e curiosidades.

Ainda durante a programação, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), deixou uma mensagem aos ouvintes. Na ocasião, o apresentador Joel Silva destacou a importância do apoio do governador. “Motivou toda equipe a produzir um jornalismo de qualidade e capaz de integrar o governo e a sociedade civil como um todo”, enfatizou Joel Silva.

Serviço:

O novo radiojornal vai ao ar todos os dias das 17h30 às 19h. As edições são produzidas com a participação do público, interagindo por meio do telefone 3318 1047, WhatsApp (67) 99333 1047, e plataformas digitais do radiojornal. O programa será veiculado também no canal da 104 no portal.