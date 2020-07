Descanse no conforto da sua casa e confira as lives

Tamanho do texto

Fique em casa, sente no sofá e confira as grandes atrações para você acompanhar do seu sofá, nesta terça-feira (14). Os shows são transmitidos ao vivo através das redes sociais e garantem a alegria de quem sente falta daquele.

Confira a programação

Paula Lima – 19h (YouTube)

Leo Russo – 19h (YouTube)

Sandro DJ – 20h (YouTube)

Grupo Fino da Cor – 20h (YouTube)

O Rei da Cacimbinha – 20h (YouTube)