Brian May, do Queen, diz para fãs passarem natal de forma segura

Joel Carrett Brian May pede para que as pessoas sejam pacientes até a chegada da vacina

As festas de fim de ano com a pandemia da covid-19 em alta preocupam todos e celebridades de diversas áreas tentam usar a influência sobre seguidores e fãs para tentar conscientizá-los. Quem usou as redes sociais para opinar sobre como passar as datas comemorativas em meio à pandemia Brian May, guitarrista do Queen. O músico recomendou que seus seguidores permaneçam em segurança nos dias finais de 2020 para que possam sobreviver e celebrar o Natal de 2021.

A reflexão foi publicada como legenda de um vídeo do Natal de 2019, em que toca guitarra ao lado da jovem musicista Arielle. "Diversão de natal do ano passado - quando as coisas eram tão diferentes, oh Deus... sem suspeita de que logo estaríamos todos trancados e incapazes de tocar juntos", disse, inicialmente.

May apontou que os britânicos, em especial, não devem "descartar a cautela e tentar fazer o Natal de 2020 como o anterior". "É só um Natal, pelo amor de Deus! Não vale a pena passar de forma segura e sobreviver para passar o próximo Natal?", questionou.

O músico, então, questionou a resposta do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, à pandemia na região. A postagem do guitarrista foi feita dias antes de Johnson endurecer as restrições de circulação durante o Natal, devido a uma variante do coronavírus, mais transmissível, que surgiu no país.

"O preço do 'presente' de Natal em afrouxar para o Natal será milhares de vidas perdidas. Não quero que vocês façam parte das estatísticas. E vocês em outros países, não sei qual a orientação, mas a vacina está chegando - faz sentido ser mais paciente, apenas mais um pouco", concluiu Brian May.