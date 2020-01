Artistas podem expor gratuitamente no Museu de Arte Contemporânea do Mato Grosso do Sul (Marco)

Ação promovida pelo Museu de Arte Contemporânea do Mato Grosso do Sul (Marco) dá a possibilidade de artistas exporem seu trabalho, gratuitamente, em sua unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

Os interessados têm até o dia 15 de janeiro para elaborarem suas propostas para o Edital de Seleção Pública para o Programa de Exposições Temporárias. Os projetos devem ser encaminhados como proposta de mostra individual ou coletiva, com assinatura do artista responsável ou um curador. A demanda é por obras inéditas, que atendam a critérios de unidade interna e com a proposta do projeto.

Conforme divulgado pela assessoria, o museu dispõe de quatro salas para exposições temporárias, visando a divulgação e ao reconhecimento dos artistas visuais contemporâneos, além de uma sala com exposição de longa duração constituída por obras de seu acervo.

As principais funções do projeto são valorizar e promover a arte, democratizando seu acesso ao público, além de apresentar novas trajetórias artísticas em artes visuais; incentivar a pesquisa contemporânea em artes visuais.