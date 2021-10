Wolbachia: Nova fase de liberação dos mosquitos será no fim do mês

Divulgação/PMCG Wolbachia

Aliado no combate às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, o Projeto Wolbachia, está expandindo em Campo Grande e tem previsão de iniciar a terceira fase de soltura destes mosquitos no final do mês de outubro.

No dia 25 de outubro, serão liberados os mosquitos nos bairros que fazem parte desta terceira fase. São eles: Carandá Bosque, Carlota, Chácara Cachoeira, Dr. Albuquerque, Estrela Dalva, Jardim Paulista, Maria Aparecida Pedrossian, Noroeste, Rita Vieira, São Lourenço, Tiradentes, Tv Morena, Universitário, Jardim Veraneio e Vilas Boas.

Para que inicie esta nova etapa do projeto, previsto para ser concluído em seis fases, foi necessário antecipadamente que se realizasse o engajamento da população na região, fazendo com que os moradores já estejam cientes de como é feito o trabalho e que esta liberação não gera riscos à saúde. “Só iniciamos a soltura dos mosquitos quando temos um índice de aprovação satisfatório. Antes da fase de engajamento é feita uma pesquisa de opinião com a comunidade, e depois dela é feita outra, se percebermos que ainda não há uma quantidade necessária de pessoas com conhecimento sobre o projeto, nós retomamos as ações de engajamento”, explica o coordenador de ação em Campo Grande, Antônio Brandão.

Na região do Bairro Moreninha, onde já está acontecendo a soltura dos mosquitos, também iniciará uma nova ferramenta, onde, através de um projeto piloto é feita a soltura de ovos do Aedes. As Casas do Wolbito serão instaladas pelas equipes das prefeituras em locais públicos, com água, ovos do mosquito e alimentação para as larvas.

Em Campo Grande, as liberações começaram pelos bairros da Fase 1 de implementação: Guanandi, Aero Rancho, Batistão, Centenário, Coophavila II, Tijuca e Lageado. Nestes bairros, os Wolbitos foram liberados semanalmente, durante 30 semanas, por agentes da Prefeitura de Campo Grande. Na Fase 2, os bairros contemplados foram: Taquarussú, Jacy, Jockey Club, América, Piratininga, Parati, Pioneiros, Alves Pereira, Centro Oeste e Los Angeles.

Entenda o Método Wolbachia

Método Wolbachia tem eficácia comprovada. Estudo Clínico Randomizado Controlado (RCT, sigla em inglês), realizado em Yogyakarta, Indonésia, aponta uma redução de 77% na incidência de dengue e redução em 86% de hospitalizações em decorrência da doença em áreas tratadas com Wolbachia em comparação com áreas não tratadas. No Brasil, dados preliminares observacionais apontam redução de cerca de 70% dos casos de dengue, 60% de chikungunya e 40% de Zika nas áreas onde houve a liberação dos Aedes aegypti com Wolbachia.

A Wolbachia é um microrganismo intracelular presente em 60% dos insetos da natureza, mas que não estava presente no Aedes aegypti, e foi introduzida por pesquisadores do WMP, iniciativa global sem fins-lucrativos que trabalha para proteger a comunidade global das doenças transmitidas por mosquitos. Quando presente no Aedes aegypti, a Wolbachia impede que os vírus da dengue, Zika, chikungunya e febre amarela se desenvolvam no inseto, contribuindo para a redução destas doenças. Não existe modificação genética neste processo.