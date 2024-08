Trabalhador rural morre em acidente com quadriciclo na MS-142

Vivianne Nunes

Anézio Gonçalves da Silva, de 36 anos, morreu nesta quinta-feira (22) após capotar o quadriciclo que pilotava em uma estrada vicinal na MS-142, na região de Coxim, no norte de Mato Grosso do Sul. Anézio trabalhava em uma fazenda na área e, segundo relatos, estava conduzindo o veículo em zigue-zague na estrada de terra quando, por volta das 16h40, ocorreu o acidente fatal.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, constataram que Anézio já estava sem vida. Ao lado do corpo, a polícia encontrou uma garrucha e, no bolso da vítima, dois cartuchos intactos de calibre .32, o mesmo da arma. Também foram localizados um celular e uma faca com bainha sobre o quadriciclo. Todos os itens foram recolhidos pela Polícia Civil, que agora investiga as circunstâncias do acidente.

Este incidente trágico ressalta a importância de atenção e cautela ao utilizar veículos como quadriciclos, especialmente em terrenos irregulares e não pavimentados. A polícia continua a investigar o caso para esclarecer todos os detalhes do ocorrido.