Rodovia com muitos acidente está com pontos interditados

Interdições na BR-163/MS continuam, após mais de uma semana. Foram feitos desvios de tráfego e operações de pare-e-siga, nesta quarta-feira (29).



Em nota, a empresa responsável pelas obras, CCR MSVia, informa que as intervenções devem interferindo o mínimo possível no fluxo de veículos.



Os pontos com desvio no tráfego são: Rio Verde de MT entre os kms 667 e 665, São Gabriel do oeste entre os kms 603 e 600, Dourados entre os kms 261 e 258 e Caarapó entre os kms 230 e 229.



Já os pontos com pare-e-siga são:

Pedro Gomes/Coxim – entre os kms 787 e 786;

Rio Verde de MT – entre os kms 656 e 654;

Bandeirantes – entre os kms 562 e 561;

Campo Grande – entre os kms 466 e 465 e entre os kms 445 e 444;

Caarapó – entre os kms 226 e 225 e entre os kms 208 e 207;

Juti – entre os kms 177 e 175;

Naviraí – entre os kms 123 e 121;

Itaquiraí – entre os kms 103 e 101 e entre os kms 85 e 83;

Mundo Novo – entre os kms 16 e 14.



Foi assegurado que todos os locais ocupados foram sinalizados e para manter a segurança, em caso de chuvas as obras devem ser paralisadas.



O alerta fica para possíveis alterações no cronograma, onde novas intervenções com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Para acompanhar em tempo real o andamento da obra, basta acessar o site www.msvia.com.br.





